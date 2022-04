Comunali, Tantillo: “Forza Italia punta su Francesco Cascio per vincere le elezioni amministrative a Palermo”

“Forza Italia, primo partito della coalizione, punta su Francesco Cascio per la carica di sindaco di Palermo”.

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Comune di Palermo, Giulio Tantillo, dopo l’annuncio oggi dell’accordo Forza Italia-Lega per le elezioni del prossimo 12 giugno. Il “ticket” esprimerà, unitamente al sindaco Cascio di FI, un vicesindaco della Lega che non sarà Francesco Scoma.

“Per favorire una sintesi che possa far uscire il centrodestra dallo stallo attuale il partito mette questa candidatura a disposizione degli alleati. Auspichiamo una larga convergenza, così da presentare una proposta unitaria agli elettori. Palermo ha bisogno di un rinnovamento per risolvere i tanti problemi che l’amministrazione uscente non ha saputo gestire. L’esperienza amministrativa, la passione e l’amore per la città di Francesco Cascio saranno determinanti per risollevare Palermo”.

(Nella foto: Giulio Tantillo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Palermo)