Accordo FI-Lega su comunali Palermo. Ma Scoma dice no a ticket con Cascio

Subito dopo l’annuncio dell’intesa tra Forza Italia e Lega su ticket sindaco-vicesindaco, Francesco Scoma annuncia che lascia il campo.

“Ringrazio la Lega e il segretario regionale Nino Minardo per la fiducia ma non intendo accettare il ticket proposto con l’amico Francesco Cascio”, ha dichiarato il deputato Francesco Scoma.

“Intendo proseguire il mio impegno come parlamentare nazionale e lasciare spazio ad altre figure della Lega a Palermo che potranno essere indicate nel ruolo propostomi. Assicurerò il mio pieno e convinto sostegno a tutta la coalizione per la campagna elettorale che mi vedrà comunque in prima linea per dare un nuovo volto alla città”.

Miccichè e Minardo: “Ticket a Palermo tra Forza Italia e Prima l’Italia, auspichiamo centrodestra unito”.

“Un ticket che vincerà a Palermo risollevando la città dal disastro finanziario e sociale in cui è precipitata negli ultimi 5 anni”, hanno dichiarato Gianfranco Miccichè e Nino Minardo. “Una scelta condivisa dalla Lega Prima l’Italia e da Forza Italia che sancisce la fine di settimane di sterili polemiche e che consente di avviare in tempo una campagna elettorale convincente e di alto livello. Una scelta che, ne siamo convinti, unirà ancora di più il centrodestra evitando frammentazioni autolesionistiche e incomprensibili per i cittadini. Ai palermitani servono forma e sostanza per rigenerarsi assieme alla loro città con amministratori validi, esperti, preparati. Facciamo un appello a tutti i nostri alleati affinché convergano su un progetto del centrodestra unitario e vincente perché questo è ciò che ci chiedono i palermitani”.

(Nella foto di copertina: Gianfranco Micciché e Nino Minardo)