Ars, commissione Bilancio, Savona (FI): “Andata deserta per mancanza del numero legale” 

“Oggi alle 11,00 era prevista a Palazzo dei Normanni la seduta della Commissione Bilancio, purtroppo andata deserta per la mancanza del numero legale. Un peccato, nella considerazione che all’ordine del giorno c’erano tematiche rilevanti come il Piano regionale dei servizi formativi 2016/2020 a valere sul POC o la discussione di importanti delibere di Giunta a valere sullo strumento finanziario del PO FESR”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Riccardo Savona, presidente della commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana.