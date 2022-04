Elezioni Palermo: convention Totò Lentini candidato sindaco autonomista il 14 aprile al multisala Politeama

Apertura ufficiale della campagna elettorale per Totò Lentini, candidato autonomista a sindaco di Palermo, con una convention in programma giovedì 14 aprile, alle 17, al Multisala Politeama, nel corso della quale sarà presentata la candidatura alla città sostenuta dalle liste “Alleanza per Palermo” e “Palermo città europea”. Totò Lentini inaugurerà il suo comitato elettorale domani pomeriggio, alle 17,30, in piazza Don Sturzo.