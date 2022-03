Edilab, cooperativa del settore informatico aderente ad Agci Sicilia, riceve il Premio Imprese Leader della Camera di Commercio di Palermo Enna

Assegnato ad Edilab il Premio Imprese Leader 2022, che in questa edizione va a quelle società che di sono distinte per “resilienza, resistenza, innovazione, riconoscimento, iniziativa e capacità anche nel periodo del Covid19”.

Il riconoscimento, istituito dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna, intende premiare le aziende che hanno saputo reagire nel proprio settore alle particolari difficoltà degli ultimi due anni, innovando, adattando ed evolvendo il proprio modello di business.

«Siamo orgogliosi del riconoscimento che valorizza l’attività quasi ventennale di Edilab, società cooperativa nata nel 2003 a Palermo», ha dichiarato il presidente dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane, AGCI Sicilia, Michele Cappadona. «Lo sviluppo di software applicativo è il core business dell’impresa cooperativa, che guarda con attenzione alle opportunità offerte dall’integrazione con il WEB e con le applicazioni per smartphone. EDILAB è una software house in grado di interpretare le esigenze delle aziende che basano la propria attività su soluzioni applicative integrate, evolute e facili da utilizzare. È guidata da Giuseppe Gioè, laureato in Ingegneria Informatica a Palermo con lode, che si occupa con passione di informatica e integrazione di sistemi da circa 23 anni. EDILAB si rivolge al mercato delle piccole e medie imprese, in vari settori merceologici e su tutto il territorio nazionale. Le competenze sviluppate durante la pandemia si sono dimostrare valide e determinanti per la partecipazione al progetto ”Cooperazione digitale” promosso dall’Alleanza delle Cooperative Italiane di cui l’AGCI è partner e di Google.org.»

«EDILAB, associata all’AGCI dalla Sua costituzione, opera in ambito nazionale in diversi settori fra cui lo sviluppo di software gestionali e app dispositivi mobile”, spiega l’ingegnere Giuseppe Gioè, titolare e responsabile della Produzione e Tecnologia della cooperativa Edilab di Palermo. “Tra i propri clienti Edilab conta oltre centrotrenta centri sportivi, diversi enti di formazione, enti bilaterali e cooperativistici, e aziende delle più varie attività. Tra i nostri successi includiamo anche l’informatizzazione della piscina comunale di Palermo. Nel corso della pandemia abbiamo saputo supportare i nostri clienti orientando i nostri servizi alle nuove regole emerse. Abbiamo garantito la nostra operatività in modo continuo stimolando la digitalizzazione e la trasformazione digitale dei nostri clienti.

Il Premio Imprese Leader 2022 va all’intero staff di EDILAB; negli ultimi due anni, abbiamo focalizzato il nostro impegno e le nostre competenze, al fine di progettare e sviluppare soluzioni applicative in linea con le particolari esigenze che i nostri clienti hanno dovuto affrontare, supportando la digitalizzazione dei principali processi operativi e fornendo il nostro supporto nel recepire e applicare le misure di contenimento del virus informatico. Un traguardo importante, uno stimolo a continuare questo percorso con rinnovate energie!»

La notizia della partecipazione di EDILAB al progetto ”Cooperazione digitale”, di cui l’AGCI è partner con Google.org, è stata presentata al TG1 RAI.