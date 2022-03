Malore a bordo nave SeaEye4. Sindaco Orlando accoglie George Scharfenberg a Palermo

Scharfenberg, membro della Ong tedesca Sea-Eye, uscito dall’ospedale di Trapani è stato accompagnato a Palermo, dove il sindaco Leoluca Orlando gli ha voluto donare una copia della “Carta di Palermo” sulla mobilità umana internazionale, approvata dalla Giunta comunale proprio il 20 marzo del 2015.

Stanotte dopo un malore a bordo della SeaEye4 George Scharfenberg, membro della Ong tedesca Sea-Eye, è stato trasportato con urgenza, mentre la nave era in alto mare, da un elicottero dell’Aeronautica militare all’ospedale di Trapani.

Il sindaco Leoluca Orlando, venuto a conoscenza della notizia, si è subito impegnato per far arrivare Scharfenberg in città dove ora si trova in buone condizioni di salute. “I membri di Sea Eye sono cittadini onorari di Palermo e questa è la loro casa” – ha detto il sindaco Leoluca Orlando che ha donato a Scharfenberg la Carta di Palermo. – “Palermo conferma, ancora una volta, di essere città accogliente – ha aggiunto Orlando – e lo fa in un giorno importante nel quale è stata firmata da sindaci e associazioni proventi da 80 paesi la Convenzione dei diritti nel Mediterraneo. Sono vicino a Scharfenberg e spero possa riprendere presto, insieme alla crew di Sea Eye, il suo impegno in difesa della vita in mare”.