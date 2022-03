Condizione di insularità, Gaetano Armao auspica massima convergenza politica sulla pdl costituzionale in esame al Parlamento

La Camera dei Deputati ha avviato oggi l’esame della pdl costituzionale n. 3353, relatrice l’on.le Roberta Alaimo, di modifica dell’art. 119 Cost. concernente il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità.

“Una conquista per le isole italiane che al pari di altre isole europee, come quelle spagnole e portoghesi, potranno ricevere una tutela costituzionale diretta e congrue misure di compensazione del divario e dei costi che da tale condizione geografica derivano.

L’auspicio è che le forze politiche di tutti gli schieramenti possano convergere nel sostegno di questa proposta di legge per il riconoscimento dell’uguaglianza sostanziale in Costituzione del più del 10% dei cittadini italiani: quelli che vivono, lavorano ed intraprendono nelle isole, pagando un costo che oggi ammonta ad oltre 15 miliardi di euro annui.”

Lo afferma il vicepresidente della Regione Siciliana e assessore per l’Economia Gaetano Armao, che coordina l’Intergruppo delle Isole al Comitato Europeo delle Regioni.