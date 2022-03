Concorsi assunzione Regione, assessore Zambuto: «Andiamo avanti, ma lavoriamo anche per riclassificazione dipendenti»  

L’assessore alla Funzione pubblica della Regione Siciliana, Marco Zambuto, in merito al ricorso al Tar presentato dal sindacato Cobas/Codir, sui bandi di selezione del nuovo personale da assumere dichiara: «I concorsi banditi dalla Regione Siciliana vanno avanti. Per quanto riguarda la riclassificazione del personale già in servizio, abbiamo già stanziato delle risorse e le stiamo integrando con ulteriori fondi. Il percorso con l’Aran per giungere quanto prima alla firma del nuovo contratto dei dipendenti regionali del comparto non dirigenziale è già stato avviato dal governo regionale».