Giampiero Trizzino (Ars) alla veglia contro la guerra in Ucraina stasera alla Cattedrale di Palermo

Giampiero Trizzino, deputato del Movimento 5 Stelle all’Ars, risponde all’invito dell’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, e all’appello della Consulta per la pace del Comune di Palermo, aderendo alla veglia per la cessazione delle ostilità in Ucraina che si terrà stasera 4 marzo alle 21 sul sagrato della cattedrale.

Con le fiaccole tra le mani per condividere la lettura dell’appello alla pace di Papa Francesco, “diremo insieme che lo spargimento di sangue è maniera anacronistica e inaccettabile per dirimere qualsiasi controversia. Non c’è nulla, ma proprio nulla, neppure le questioni più gravi – dice Trizzino – che non possa essere composto con le parole dette e ascoltate, con i fatti e con l’impegno diplomatico, nel rispetto della pari dignità delle parti”.