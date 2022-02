Semplificazione e digitalizzazione per trasformare burocrazia e favorire imprese. Convegno a Palermo 25 febbraio

Convegno in Camera di Commercio a Palermo venerdì 25 febbraio con presidente nazionale Unioncamere Andrea Prete.

“Semplificazione e digitalizzazione per trasformare la burocrazia e favorire le imprese. Duecento anni di storia delle aziende siciliane” è il titolo del convegno che si svolgerà venerdì prossimo, 25 febbraio, in Sala Terrasi, della Camera di Commercio Palermo Enna (via Emerico Amari, 11).

Dopo i saluti del prefetto di Palermo Giuseppe Forlani e del vicesindaco di Palermo Fabio Giambrone, sono previsti gli interventi di Alessandro Albanese, presidente Camera di Commercio Palermo Enna, Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere nazionale, Giusi Messina, Punto impresa digitale Camera di Commercio Palermo Enna, Emanuele Nicosia, autore del volume “La Camera di Commercio di Palermo nel suo bicentenario 1819-2019, dai Borbone al digitale”, Guido Barcellona, segretario generale Camera di Commercio Palermo Enna, e Mimmo Turano, assessore regionale delle Attività produttive. Le conclusioni sono affidate ad Andrea Prete, presidente nazionale Unioncamere. Modera i lavori Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia.