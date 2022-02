“Dalla munnizza alla bellezza”: ai Cantieri culturali della Zisa confronto su rifiuti ed economia circolare

I nodi critici della raccolta differenziata: gli ostacoli alla creazione di una vera economia circolare attorno alla raccolta, allo smaltimento e ai rifiuti.

“Dalla munnizza alla bellezza. Le politiche ambientali e il diritto a una città pulita” è il tema del prossimo appuntamento, venerdì 25 febbraio alle 21 con gli “Incontri di ascolto, condivisione e programmazione per la Palermo che vogliamo”.

Cre.Zi, ai Cantieri culturali alla Zisa, ospiterà gli interventi dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle Giampiero Trizzino e dei Verdi Valentina Palmeri, componenti della Commissione Ambiente all’Ars; Aurelio Angelini, presidente dell Commissione tecnico specialistica valutazioni ambientali; Tommaso Castronovo, responsabile Rifiuti ed Economia circolare di Legambiente Sicilia; Andrea Gattuso, segretario generale Nidil-Cgil Palermo; Dionisio Giordano, segretario generale Fit Cisl Sicilia.

Sul tappeto i nodi critici della raccolta differenziata e gli ostacoli alla creazione di una vera economia circolare attorno alla raccolta, allo smaltimento e ai rifiuti: “Palermo e Catania, per fare i due esempi più sensazionali – dichiara Trizzino – annaspano sulla differenziata, esibendo le percentuali più basse della Regione: un’offesa per chi paga la tassa sui rifiuti. Bisogna estendere la raccolta differenziata a tutti i quartieri, dotare il tessuto urbano di centri di raccolta moderni ed efficienti, applicare la tariffa puntuale che garantisce un prezzo basso a chi è virtuoso, istituire la figura degli ispettori ambientali per il controllo del territorio ed accantonare idee bislacche come quella dei termovalorizzatori”.

(Foto di copertina di Killari Hotaru on Unsplash)