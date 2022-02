Stop pagamenti onlus accoglienza donne e minori a rischio. Avvocatura Comune di Palermo sostiene che i debiti per servizi sociali rientrino nel Piano di riequilibrio

Prosegue la vertenza nei confronti del Comune di Palermo relativa ai crediti vantati dagli Enti non profit, associazioni e cooperative sociali che si vogliono comprendere nel Piano di riequilibrio ex art. 1, comma 574 e ss., legge 234/2021.

Le cooperative sociali del territorio di Palermo, apprendono oggi attraverso un parere legale della Avvocatura Comunale firmato dall’avvocato Vincenzo Criscuoli, facente riferimento peraltro a normative ormai abbondantemente superate dal codice del Terzo Settore e successive modifiche apportate anche dalla Corte costituzionale, di essere state accomunate alla categoria del commercio.

Pertanto, secondo il parere dell’avvocato Criscuoli, pur avendo regolarmente fornito i servizi di assistenza loro affidati non potranno entrare in possesso del pagamento delle relative spettanze, le cui somme sono interamente provenienti dallo Stato e dalla Regione Sicilia e trasmesse al Comune di Palermo, che in merito dovrebbe pertanto avere solo il compito di tesoreria, non essendo fondi propri del Comune ma vincolati per le Cooperative Sociali ai sensi di legge.

Se il Comune dovesse realmente aderire a tale discutibile indicazione, questo non consentirà alle cooperative sociali di poter proseguire nel loro operato di assistenza alle vittime di violenza ed abusi, affidate loro dal Tribunale dei Minori. Il ritardo nei pagamenti di quasi un anno da parte del Comune di Palermo per molte cooperative, e di 8 mesi nel migliore dei casi, ha già causato l’esaurimento di ogni loro ulteriore possibilità d’indebitamento. Le imprese sociali ormai non dispongono più di alcuna risorsa economica per prendersi cura di circa 1000 bambini e 1000 donne vittima di violenza.

Il taglio, contestato come illegittimo, del 20% dei crediti delle Onlus che, ricordiamo, non dispongono di altre entrate oltre le spettanze dovute dal Comune di Palermo, non potrà che causare nei prossimi giorni, nell’ambito dell’assemblea indetta per mercoledì prossimo tra tutte le Cooperative Sociali per discutere della vertenza, la richiesta al Tribunale dei Minori per la dimissione di tutti gli utenti attualmente ospitati nelle Comunità alloggio e la messa in liquidazione delle stesse Cooperative.

Il risultato che si rischia di ottenere è devastante per il sistema dei servizi sociali palermitani, un atto percepito come vile e barbaro che colpisce proprio i più deboli, già vittime spesso all’interno delle loro stesse famiglie dove potrebbero dover rientrare in mancanza delle strutture di accoglienza che, fino ad oggi, si sono persino autofinanziate attraverso collette per la spesa.