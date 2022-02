Elezioni comunali Palermo, Donzelli (Fratelli d’Italia): “Candidiamo Carolina Varchi”

Fratelli d’Italia rilancia la candidatura di Carolina Varchi a sindaco di Palermo.

Lo ha fatto Giovanni Donzelli, intervenendo questa mattina alla trasmissione Agorà.

“Abbiamo candidati giusti alternativi al Pd, dove governiamo lo facciamo bene come a Verona, a Palermo dove non governiamo abbiamo proposto Carolina Varchi come candidata a sindaco – ha detto il responsabile organizzativo di Fdi -. Vediamo da quale parte vorranno stare gli altri. A Palermo per esempio Forza Italia che non è molto chiara su quale sia la parte dove vuole stare, vedremo e parleremo sul territorio per capire chi vuole stare con noi”, ha concluso Donzelli.