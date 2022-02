Elezione diretta Città metropolitane e Liberi Consorzi, depositato ddl all’Ars a firma Calderone e Savona,

Enti intermedi, Calderone: “Basta ritardi, decidano i cittadini. Auspichiamo elezioni dirette nella primavera del 2023”

Depositato all’Ars un disegno di legge firmato dagli onorevoli Tommaso Calderone e Riccardo Savona di Forza Italia, che disciplina l’elezione diretta del sindaco metropolitano, del presidente del Libero Consorzio comunale e dei rispettivi consigli.

“A causa dei disagi fino a qui riscontrati dal recepimento della riforma Del Rio – dichiara Calderone, capogruppo di Forza Italia all’Ars – gli Enti intermedi in Sicilia sono stati perennemente in affanno: commissariati, con gravi deficit di bilancio e con l’incertezza dovuta a elezioni di secondo livello di volta in volta procrastinate. Serve un cambio di passo, che ridetermini il ruolo centrale dei siciliani. Ciò può accadere solo con le elezioni dirette. È per tale motivo che ho depositato la norma. Sono certo che anche il Parlamento siciliano ne apprezzerà modalità e finalità, in modo da consegnare la scelta ai cittadini, magari già dalla primavera del 2023”.

(Nella foto, Tommaso Calderone e Riccardo Savona)