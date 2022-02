Concessioni stabilimenti spiagge. Manlio Messina, assessore regionale Turismo: “Governo Draghi non difende balneari, disastro per economia della Sicilia”

“Una scellerata direttiva europea a danno degli interessi degli italiani. Un danno ancora maggiore per Regioni come la Sicilia a forte vocazione turistica nel settore balneare.”

”Il Governo nazionale sta gravemente ignorando la situazione che riguarda interi settori economici, penso a balneari e ambulanti, minacciati dalla Bolkestein. Assurdo nascondere la testa sotto la sabbia a fronte di imprenditori che hanno investito con la garanzia dello Stato di poter avere delle concessioni a lunga scadenza e che invece si vedranno sottratto questo diritto, senza essere difesi da chi avrebbe dovuto opporsi in ogni sede a questa scellerata direttiva europea. Un danno ancora maggiore per Regioni come la Sicilia a forte vocazione turistica nel settore balneare. Il 15 febbraio arriverà alla Camera una mozione di Fratelli d’Italia, nel tentativo di trovare una soluzione sul tema, senza giri di parole. Non c’è più tempo. Fratelli d’Italia ha le idee chiare: la Bolkestein va fermata subito. Vedremo se le altre forze politiche dimostreranno di pensarla come noi oltre che sulle agenzie di stampa anche in Parlamento.

Le associazioni di categoria osservino con attenzione quanto accadrà in questi giorni, discernendo chi agisce realmente per gli interessi degli Italiani, e chi no”. Lo dice l’assessore al Turismo della Regione Siciliana, Manlio Messina.