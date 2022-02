Assessorato Economia, attraverso Centrale Unica Committenza gara per acquisto prodotti farmaceutici. Risparmi per 158 mln euro

L’Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi” dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana ha concluso la procedura di gara indetta a dicembre 2021 (DD 129/2021) per la fornitura di prodotti farmaceutici alle Azienda Sanitarie ed Ospedaliere siciliane.

La gara, relativa alle forniture di prodotti farmaceutici occorrenti al Servizio Sanitario Regionale che hanno perso carattere di esclusività, si è conclusa con l’aggiudicazione alle ditte che hanno proposto il minor prezzo di 804 lotti per una spesa complessiva di oltre 241 mln euro per 36 mesi.

Alle ditte che hanno proposto il minor prezzo, è stata aggiudicata la commessa con un risparmio di quasi 158 mln euro rispetto alle basi d’asta di circa 400 mln euro. L’Ufficio speciale CUC dell’assessorato all’Economia, guidato dal vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, ha così raggiunto un ulteriore obiettivo di contenimento della spesa per l’acquisizione di beni e servizi.