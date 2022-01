Vendita quote Gesap, Unicoop: “Svendita manovra autolesionista del sindaco Orlando, giunto ormai ai titoli di coda”

“Un vero e proprio autogol quello del sindaco Leoluca Orlando. Vendere, anzi svendere le azioni della Gesap è un errore macroscopico.”

“Un danno economico incalcolabile soprattutto adesso che, un’eventuale operazione di cessione di quote, il cui valore attuale è bassissimo rispetto al passato, darebbe il via ad una speculazione e ad un depauperamento aziendale dagli esisti imprevedibili”.

Lo afferma una nota Unicoop Sicilia, che interviene sulla vicenda della vendita delle quote Gesap del Comune di Palermo e si associa all’appello del senatore di Italia Viva, Davide Faraone, del vice presidente di Gesap, Alessandro Albanese, e del presidente di Ance Palermo, Massimiliano Miconi che hanno manifestato la propria contrarietà.