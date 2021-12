Covid-19, in vigore le nuove misure anti Omicron di contenimento dell’epidemia

Variante Omicron. In vigore da oggi il decreto-legge 23 dicembre 2021 n. 221, che unisce in un unico testo le misure varate dal Governo Draghi il 14 e il 23 dicembre scorsi.

Stato emergenza fino al 31 marzo, stop a discoteche e alle feste di piazza. Mascherine all’aperto. Green Pass rafforzato per il caffè al bar e dal 10 gennaio fino al 31 marzo anche per palestre, piscine, musei, terme e centri benessere, sale giochi e centri culturali e sociali. Proroga prezzi calmierati per i test e vaccinazioni in farmacia per tutto il 2022.

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021 il DL n. 221 approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza,“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Il provvedimento ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e ha disposto una serie di restrizioni necessarie al contrasto della pandemia.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato, in data 26 novembre 2021, una nuova variante del virus SARS-CoV-2, la B.1.1.529, denominata anche variante Omicron. La variante presenta un numero elevato di mutazioni del gene S rispetto al virus originale, per cui si teme che possa portare a un cambiamento significativo delle proprietà antigeniche del virus (cioè di essere riconosciuta dal sistema immunitario come estranea o potenzialmente pericolosa). Data la circolazione della variante omicron, molto trasmissibile, insieme alla variante delta, è bene mantenere le misure di precauzione individuale oltre ad accelerare la dose vaccinale di richiamo.

Le nuove norme prevedono regimi diversi per due tipi di Green pass: quello rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e quello base rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore).

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

– obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca fino al 31 gennaio 2022;

– obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 fino alla cessazione dello stato di emergenza in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

– obbligo durante l’emergenza di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

Eventi, feste, discoteche

Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

L’obbligo di Green Pass rafforzato è esteso:

– al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; musei e mostre;

– al chiuso per i centri benessere;

– centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

– parchi tematici e di divertimento;

– al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Vaccinazioni in farmacia

Proroga della somministrazione dei vaccini anti Covid nelle farmacie da parte di farmacisti formati fino al 31 dicembre 2022, con uno stanziamento di 4,8 milioni di euro.

L’esercito in aiuto della scuola per tracciamento positivi

Al fine di assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022 , il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale.

Per ricevere la terza dose del vaccino, basta recarsi direttamente in uno dei punti vaccinali attivi oppure prenotarsi attraverso la piattaforma dedicata e raggiungibile selezionando l’apposito banner del sito regionale dedicato (https://www. siciliacoronavirus.it) o direttamente all’indirizzo https:// prenotazioni.vaccinicovid.gov. it.

(Nella foto: Roma, 23/12/2021 – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il portavoce del Cts Silvio Brusaferro in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio).