LILT Palermo sospende attività di prevenzione e riabilitazione. Ordinanza di sgombero sede in locali comunali

Sospese tutte le attività legate alla prevenzione e alla riabilitazione della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Palermo. La sede dell’associazione si trova, infatti, in via Lincoln 144, nell’ex Palazzo Barone di proprietà del Comune di Palermo, oggetto di un’ordinanza di sgombero per problemi di sicurezza dell’immobile.

“Abbiamo immediatamente disdetto le visite prenotate per questo scorcio di dicembre – spiega Francesca Glorioso, presidente LILT Palermo – e stiamo cercando di organizzarci per venire incontro alle necessità dei tanti utenti che afferiscono ogni giorno ai nostri ambulatori.

Ci scusiamo per questi disagi, purtroppo, è una situazione incresciosa che non dipende da noi. Le manifestazioni di affetto e di partecipazione al nostro dispiacere, da parte di chi è stato contattato, ci hanno commosso e non ci hanno fatto sentire soli. Ora più che mai abbiamo bisogno del sostegno di tutti coloro che hanno sempre creduto in noi”, conclude Francesca Glorioso.