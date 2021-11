“La nostra forza”, da Mazara del Vallo Miccichè candida Cascio sindaco di Palermo

Tra i tanti segnali che Miccichè manda alla coalizione del centrodestra, anche il nome di Francesco Cascio come candidato sindaco di Palermo.

Può essere solo una mossa tattica in vista delle decisione da prendere con gli alleati in vista delle prossime amministrative la candidatura dell’ex presidente dell’Ars da parte del leader di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè durante la convention azzurra a Mazara del Vallo.

Nella distribuzione delle quattro posizioni politiche significative in Sicilia, quelle di presidente della Regione, la presidenza dell’Ars e le poltrone di primo cittadino a Palermo e Catania, se Fratelli d’Italia occupa il capoluogo etneo e Miccichè pensa di conservare la presidenza di Sala d’Ercole, le candidature per Palazzo d’Orleans e Palazzo delle Aquile dovrebbero andare agli alleati. A Palermo la girandola di nomi per il primo cittadino finora comprende, a destra, Francesco Cascio, Francesco Greco, Francesca Donato, Saverio Romano, Roberto Lagalla, Francesco Scoma, Totò Lentini, Alessandro Aricò, Carolina Varchi e Marianna Caronia. A sinistra si parla di Piero Grasso, Caterina Chinnici, Bernardo Mattarella, Fabio Giambrone, Carmelo Miceli, Giampiero Trizzino. Forse il nodo da entrambe le parti, sarà sciolto attraverso le primarie.