Calderone a Mazara del Vallo: “Miccichè chiave del successo di Forza Italia in Sicilia”

“Questa convention regionale intitolata ‘La Nostra forza’ è stato un evento meraviglioso. Ci siamo confrontati, abbiamo parlato di Politica, di progetti, di programmi. Siamo stati insieme, abbiamo pensato ai Siciliani, a cosa fare, a come tentare di risolvere i problemi della nostra gente. Abbiamo ascoltato in silenzio il Presidente Berlusconi che ci esortava a non mollare e a crederci sempre”.

Forza Italia non è soltanto il primo gruppo parlamentare all’Ars, è il partito che ha saputo sostenere il governo della Regione Siciliana con assessori di straordinario talento e competenza, e grandissima voglia di fare”.

Così Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia all’Ars, intervenendo alla convention azzurra a Mazara del Vallo. “Ho l’orgoglio di rappresentare Forza Italia – continua Calderone, che ha sintetizzato il lavoro parlamentare e di governo fin qui profuso da FI -. La chiave del nostro successo è il nostro leader, Gianfranco Miccichè. All’Ars è lui, e mi rivolgo anche al presidente Musumeci, che mette le toppe a tante falle che si creano giornalmente. Con il suo savoir faire, la sua stravaganza talentuosa, Miccichè riesce a trovare sempre una soluzione”, ha concluso Calderone, individuando nelle qualità del leader di Forza Italia uno dei maggiori motivi di successo del partito, anche in vista delle prossime elezioni regionali.