Aderisce a Forza Italia Rosario Sidoti, sindaco di Montagnareale

Rosario Sidoti, sindaco del Comune di Montagnareale, già consigliere e assessore della Provincia regionale di Messina e da sempre attivamente impegnato sull’intero territorio, ha deciso di ufficializzare la propria adesione a Forza Italia, “condividendo il progetto politico del presidente del gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana, onorevole Tommaso Calderone”.

“La scelta maturata anche a seguito dello scenario di grande divisione politica e mancanza di visione comune che si è venuto a creare – ha dichiarato Sidoti -, deriva dalla necessità di mettere al centro i territori, privilegiando il rapporto con i tutti i cittadini. Una decisione condivisa con un gruppo, vasto ed omogeneo, desideroso di poter fare confluire in un partito politico la passione di spendersi per una comunità attiva e per una terra ricca, ma troppo spesso spenta e non valorizzata.”

“Ringrazio – ha affermato Saro Sidoti – il presidente Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale di Forza Italia, per l’accoglienza che mi ha riservato e per l’affettuosità dimostrata nei miei confronti”.

(Nella foto, da sinistra, Tommaso Calderone e Rosario Sidoti)