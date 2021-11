“Patto di Mazara” tra gli assessori regionali all’Agricoltura e Pesca su assegnazione risorse UE siglato al Blue Sea Land

Toni Scilla presiede la riunione della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni.

L’appello degli assessori Agricoltura e Pesca di tutta Italia: «Il governo ascolti le nostre esigenze». [videointervista]

Nell’ambito della X edizione di “Blue Sea Land” gli assessori regionali all’Agricoltura e Pesca di tutta Italia hanno sottoscritto il “Patto di Mazara”, un impegno di collaborazione per rafforzare la voce delle Regioni nel percorso di assegnazione delle risorse del Recovery Fund e del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il “Patto di Mazara” è stato siglato nell’ambito della riunione della CPA (Commissione Politiche Agricole della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Trento e Bolzano) che si è riunita a Mazara del Vallo durante la X edizione di ‘Blue Sea Land’. In presenza hanno partecipato gli assessori Nicola Caputo (Campania), Nicola Cavaliere (Molise), Cristiano Corazzari (Veneto); gli assessori delle altre regioni italiane hanno partecipato in videoconferenza. A presiedere i lavori è stato l’Assessore alla pesca della Regione Siciliana Toni Scilla.

«Chiediamo un ascolto diretto da parte dei rappresentanti del Governo», ha dichiarato Scilla.

Dopo Bologna e Firenze quella di Mazara del Vallo è stata la prima riunione della CPA in Sicilia. L’incontro è servito per fare il punto sui regolamenti relativi ai settori della pesca e della caccia e delle politiche disposte dall’Europa in materia di agricoltura e pesca: «questi – ha commentato l’assessore Toni Scilla – spesso rendono il nostro Paese non competitivo rispetto alle altre realtà di Paesi extraeuropei». Da Mazara del Vallo gli assessori regionali hanno lanciato l’appello al Governo centrale: «Quello che chiediamo è un ascolto diretto da parte dei rappresentanti del Governo – ha detto Toni Scilla – in merito ai fabbisogni e alle istanze provenienti dalle realtà imprenditoriali e produttive delle nostre singole Regioni. Del resto chi meglio di noi conosce i propri territori? Quello che chiediamo ai Ministri è proprio un confronto costruttivo affinché i fondi vengano utilizzati per le reali esigenze delle realtà territoriali che operano nel campo dell’agricoltura e pesca». Gli assessori regionali già il prossimo 11 novembre incontreranno il ministro Stefano Patuanelli, attuale ministro dell’Agricoltura e pesca.