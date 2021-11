Miccichè convoca vertice centrodestra all’Ars per scegliere il candidato sindaco di Palermo

Amministrative, Miccichè: “Un primo incontro per capire chi saranno i protagonisti del centrodestra alle comunali di Palermo”

“Dopo avere sentito tutti i partiti della maggioranza ho convocato per venerdì 5 novembre alle 18:00 in Assemblea regionale siciliana, la prima riunione del centrodestra – dice il coordinatore regionale di Forza Italia.

Si tratta di un primo incontro per capire chi saranno i protagonisti del centrodestra per le prossime elezioni comunali a Palermo. Sarà importante capire quali e quante saranno le liste in appoggio alla candidatura che verrà scelta dal cdx”.