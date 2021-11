Asu Sicilia, Scavone scrive al ministro Orlando: «Istituire tavolo tecnico per la stabilizzazione»

«La mia lunga storia politica – evidenzia Scavone – ha sempre puntato su due precondizioni essenziali: il rispetto reciproco e la ricerca del dialogo. Tuttavia devo registrare, con non poca amarezza, che in questo caso questi strumenti non hanno funzionato. Ma una cosa è certa: la vicenda degli Asu è ancorata a un rispetto di equità sociale che va rivendicato a gran voce. E questo è quello che farà il governo regionale fino alla fine del proprio mandato».