Patto Forza Italia e Sicilia Futura-Italia Viva. Liste uniche per le elezioni amministrative e regionali

ARS, accordo tra Forza Italia e Sicilia Futura-IV. Calderone e D’Agostino: “Concorderemo iniziative parlamentari comuni oltre a lista unica per le prossime elezioni amministrative e regionale”.

Il presidente dell’ARS e coordinatore Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, sancisce il patto tra i due gruppi parlamentari all’ARS, che si allargherà in vista delle amministrative per Palermo e le prossime elezioni regionali.

Nella conferenza stampa che si è svolta oggi all’Assemblea regionale siciliana è stato sancito un rapporto di collaborazione fra i gruppi parlamentari di Forza Italia e Sicilia Futura-Italia Viva (che rimane in minoranza).

“I due gruppi concorderanno iniziative parlamentari comuni e avranno come obiettivo politico, nei prossimi mesi, quello di un’integrazione sui territori con il proposito di dare vita a liste in comune alle prossime elezioni amministrative e regionali”. Lo affermano in una nota congiunta i deputati Tommaso Calderone e Nicola D’Agostino, rispettivamente capogruppo di Forza Italia e Sicilia Futura-Italia Viva. “Sarà una collaborazione che, ne siamo certi, ci consentirà di raggiungere ottimi risultati in tutte le competizioni elettorali. Abbiamo gettato le basi per dare vita ad un’area liberale, moderata e democratica”.

(Nella foto, i deputati Tommaso Calderone e Nicola D’Agostino, rispettivamente capogruppo di Forza Italie e Sicilia Futura-Italia Viva)