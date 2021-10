Derivati, Savona (Commissione Bilancio Ars): “La Regione risparmierà 117 milioni. Ottimo risultato frutto del lavoro di squadra”

“Con l’accordo raggiunto dalla Regione siciliana con le cinque banche coinvolte, in merito ai contratti swap a copertura dei mutui con Cassa depositi e prestiti, stipulati sei anni fa, l’Amministrazione risparmierà un totale di 117 milioni di euro. Se a tale cifra si aggiungono i 120 milioni del mutuo rimodulato con Cassa deposito e prestiti, si ha contezza dell’ottimo lavoro svolto dall’Assessore all’Economia, Gaetano Armao, in sinergia con la Commissione Bilancio. Pertanto, grazie a un lavoro corale, portiamo a casa un risultato per nulla scontato”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Savona, Presidente della Commissione Bilancio all’Ars.