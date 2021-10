“Blue Sea Land”, 4 aree espositive e 40 convegni nelle piazze di Mazara del Vallo sul futuro del Mediterraneo e l’internazionalizzazione delle imprese

Per il decimo anno consecutivo torna in Sicilia il “Blue Sea Land”, l’Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente.

Dal 27 al 31 ottobre 2021 a Mazara del Vallo esponenti del mondo diplomatico, politico e accademico, delle istituzioni e delle imprese discuteranno insieme sul tema centrale della kermesse: “Il Mediterraneo è uno: scelte sostenibili per la ripartenza”.

Quattro aree espositive, oltre quaranta convegni, tavole rotonde, workshop e oltre venticinque cooking show aperti al pubblico, che animeranno il centro storico della città di Mazara del Vallo.

«Il mare – spiega il presidente del Distretto della pesca Nino Carlino – rappresenta un confine naturale delle comunità politiche, delle loro leggi e dei diritti e doveri che definiscono l’appartenenza a una cittadinanza ma anche via di scambio e spesso anche di controversie e prese di posizione di alcuni Paesi. “Blue Sea Land” vuole essere un’occasione di confronto e dialogo proprio sul Mediterraneo con un respiro d’insieme grande e sereno».

«Il governo regionale della Sicilia punta all’internazionalizzazione delle attività produttive, ecco perché sposa l’impegno e gli obiettivi di questo evento che torna a Mazara del Vallo dopo l’anno di pandemia che ha segnato l’emergenza sanitaria diventata poi emergenza economica», ha detto l’assessore alla Pesca Toni Scilla. «Il tema che guiderà questa decima edizione – ha aggiunto l’assessore – è importante e strategico e mette al centro il Mare Mediterraneo offrendo occasioni di incontro e confronto fra il nostro settore della pesca e le tante delegazioni estere che hanno confermato la loro presenza durante le giornate di “Blue Sea Land”, occasione utile e propizia per stringere accordi bilaterali e commerciali, realizzare sinergie in grado di creare sviluppo economico vero, oltre che garantire condizioni di sicurezza per le nostre marinerie».

Il Blue Sea Land 2021 è organizzato dal Distretto della Pesca e della Crescita Blu “Cosvap”, Centro di competenza distrettuale e Osservatorio della pesca mediterranea, col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento degli Affari extraregionali della Presidenza della Regione Siciliana, Assessorati regionali dell’agricoltura (Dipartimento della pesca mediterranea), delle Attività produttive, del Turismo, sport e spettacolo, dell’Istruzione e della formazione professionale, dei Beni culturali e dell’identità siciliana, del Territorio e ambiente, della Salute, Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo, Formez PA e del Comune di Mazara del Vallo.

Per la sua valenza tecnico – scientifica e culturale, la manifestazione prevede la partecipazione di numerose ambasciate straniere, enti, distretti produttivi, associazioni.