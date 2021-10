Cooperazione, tema centrale per politiche di coesione e rilancio dell’economia in Sicilia

Gabriella Giammanco, senatrice eletta nella circoscrizione Sicilia, in visita alla sede dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane, ha incontrato il presidente regionale Michele Cappadona per un confronto sulle difficoltà e le aspettative delle imprese siciliane.

Un incontro a tutto campo sulle tematiche del rilancio economico della Sicilia e sulle concrete aspettative di crescita dopo quasi due anni di emergenza pandemica, anche in vista di un ruolo più incisivo dell’Italia nelle politiche dell’Unione Europea.

Michele Cappadona, presidente dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane, AGCI Sicilia ha avuto modo di rappresentare criticità e prospettive di crescita delle imprese cooperative alla senatrice Gabriella Giammanco, in visita alla sede regionale di Palermo.

Giornalista professionista, Gabriella Giammanco è vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, portavoce FI Sicilia, vicepresidente della Fondazione Italia Usa. A Palazzo Madama è membro della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) e della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Durante l’incontro con la parlamentare siciliana sono stati affrontati a grandi linee temi sensibili e di attualità per la ripartenza economica dell’Isola, dalle misure di fiscalità agevolata da attivare nelle Zes e nelle Zone franche montane, alle politiche agroalimentari, alla grande occasione che rappresenta per il Sud il PNRR.

“Ringraziamo la senatrice Giammanco per l’attenzione dimostrata oggi verso il settore delle imprese cooperative siciliane”, ha commentato Michele Cappadona. “Auspico a nome dell’AGCI che questo sia un colloquio introduttivo per programmare e sviluppare iniziative politiche e parlamentari di concreto sostegno al superamento del profondo divario che separa la realtà economica e sociale siciliana, e del Mezzogiorno, dal Nord dell’Italia e dall’Europa. Senza retorica, il futuro dei nostri giovani è investire nella coesione, in coerenza con il principio di solidarietà cooperativa attraverso cui vogliamo ricostruire e dare forza e ricchezza al nostro Paese”.