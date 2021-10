Presentazione del libro “Il Siciliano. Un locale, una storia, una sfida” di Fabio Ciulla il 14 ottobre

Il 14 ottobre da Il Siciliano in via dell’Orologio 37 a Palermo si presenta il libro di Fabio Ciulla con prefazione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando IL SICILIANO… UN LOCALE, UNA STORIA, UNA SFIDA. Intervengono: Lello Analfino e Mario Caminita.

Presentare il libro che racconta la storia di un locale, proprio in quel posto che ne ha ispirato l’autore, che ne è anche il proprietario.

È un cerchio perfetto e degno di Giotto che si chiude quello di Fabio Ciulla, che giovedì 14 ottobre alle 17,30 da Il Siciliano in via dell’Orologio 37 a Palermo presenterà il suo libro “Il Siciliano…un locale, una storia, una sfida”, testo – con prefazione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando – che racconta la sua ventennale avventura imprenditoriale. Interverranno, con l’autore, due suoi amici di vecchia data: il cantante, cantautore e leader dei Tinturia Lello Analfino e lo speaker radiofonico, disk jockey e musicista Mario Caminita. Sarà presente anche l’editor del libro Marina Finnettino. Caminita leggerà in pubblico alcune parti del testo.

Sfogliando le pagine non si trova solo la storia del successo di un semplice “oste” che ha rivoluzionato la movida e la ristorazione di Palermo, ma anche un manuale di marketing estremamente glocal, con Ciulla che racconta i segreti del suo successo, fatto anche di flop e di un rapporto di alti e bassi con la famiglia.

Il testo “Il Siciliano…un locale, una storia, una sfida” è disponibile o da Il Siciliano in via dell’Orologio 37 o lo si può acquistare online al link: https://www.youcanprint.it/il-siciliano/b/f506b988-08b7-55ef-a409-da9e5d332197.

Durante la presentazione, l’ingresso al locale è contingentato in funzione dei limiti legati alla pandemia da coronavirus e concesso solo si possessori di Green pass. L’appuntamento sarà tramesso in diretta sulla pagina Facebook de Il Siciliano: www.facebook.com/ilsicilianopalermo.