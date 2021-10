Pesistica. Verdiana Mineo (Palestra Popolare Palermo) medaglia d’argento ai mondiali di powerlifting in Svezia

Verdiana Mineo e Luigi Spera, suo allenatore, torneranno dai Campionati mondiali di Powerlifting di Halmstad (Svezia) con una medaglia d’argento nello squat (194 kg) e un quinto posto generale (con i 107,5 kg alla panca, alla sua portata, Verdiana avrebbe ottenuto il bronzo nella classifica generale).

Il powerlifting è una disciplina sportiva competitiva nella quale ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra. Il termine di origine inglese tradotto in italiano equivale ad “alzata di potenza”, anche se per gli atleti è fondamentale sviluppare la forza massimale.

“A Verdiana Mineo – dichiara il sindaco Leoluca Orlando – rivolgo i miei più sentiti complimenti per una vittoria importante che riempie d’orgoglio il mondo dello sport palermitano. Questa vittoria, inoltre, consolida a livello internazionale la grande preparazione e l’impegno degli atleti della Palestra Popolare Palermo e si unisce alle tante eccellenze sportive della città”.

“Verdiana Mineo – afferma l’assessore allo Sport Petralia Camassa – continua a conquistare risultati strepitosi nel campo del powerlifting. Un orgoglio per la città e per tutto il mondo sportivo palermitano. Complimenti Verdiana anche per aver portato in alto la Palestra Popolare Palermo, un esempio di grande inclusione attraverso lo sport”.