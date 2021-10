Interporto di Termini Imerese, Falcone: «Nel 2022 l’appalto per costruire un’opera attesa da decenni»

«Il recupero del sistema degli Interporti siciliani, attuato dal Governo Musumeci, dovrà culminare nella realizzazione di un’opera attesa da decenni: l’Interporto di Termini Imerese.»

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, intervenendo al convegno “Sicilia tra PNRR e fondi comunitari, opportunità e sfide per imprese e istituzioni”, organizzato a Palermo da Confindustria Sicilia e Sicindustria.

«Negli ultimi mesi la Regione ha affrontato la vicenda come mai si era registrato finora, rivolgendosi anche all’autorevole contributo dell’Università di Palermo. Abbiamo ricevuto lo studio su potenzialità e utilità dell’investimento con una valutazione positiva, dunque possiamo porci l’obiettivo di varare l’appalto per la costruzione dell’infrastruttura, puntando sulla sinergia pubblico-privato».