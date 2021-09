Rifiuti Catania, ASIA USB :  “Assessore Cantarella, chi decide quale vie devono essere liberate dalla spazzatura?”

L’ampiamente preannunciata saturazione della discarica privata di Lentini della Sicula Trasporti dei Leonardi da lunedì scorso sta causando notevoli disagi a Catania dove tantissimi cassonetti sono al momento ancora stracolmi con cumuli di rifiuti non ritirati.

“Non entriamo del penoso ping pong di responsabilità tra enti e istituzioni. Penoso è dir poco, ma non possiamo non chiederci con quale criterio viene raccolta la spazzatura in queste giornate”, riporta una nota di ASIA USB.

“Chi decide che via Etnea dev’essere sgombrata ogni giorno dai rifiuti mentre le vie, per esempio, della Barriera devono rimanere ancora sommerse di spazzatura con i topi che ballano e ringraziano?

Chi decide, la Dusty in piena autonomia?

Oppure, c’è una scelta politica a cura dell’amministrazione comunale?

Assessore Cantarella, chi decide quali vie di Catania devono essere liberate dalla spazzatura?”