Artigiani. Assemblea CNA Palermo, La Vecchia presidente e Glorioso segretario. Intitolate borse di studio a Libero Grassi e Giuseppe Impastato

Da anni non si assisteva ad un assise provinciale come quella oggi organizzata dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato – CNA a Villa Igiea, simbolo della “Belle epoque” di Palermo.

Tra le numerose presenze istituzionali, provinciali e regionali, l’on. Toto Cordaro, assessore regionale al Territorio ed Ambiente, in rappresentanza del governo regionale, Giancarlo Cancelleri, attualmente sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti, l’on. Antonello Cracolici.

Il sindaco di Palermo Orlando, impegnato nelle odierne celebrazioni con il cardinale Lorefice per i festeggiamenti di S. Rosalia, ha mandato un messaggio di saluti.

Le conclusioni dei lavori sono state affidate al Segretario generale della CNA, Sergio Silvestrini, che nel suo intenso intervento ha voluto evidenziare come la CNA di Palermo è tra le più grandi e forti associazioni provinciali in Italia.

Sono stati assegnati riconoscimenti e premi a soggetti che si sono saputi distinguere negli ultimi anni.

Tra questi Vincenzo Chiriaco, presidente emerito CCIAA di Palermo e attualmente console del Cile, a Carmelo Crimi, eminente figura nel mondo dell’alta confezione di sartoria da uomo, a livello nazionale e internazionale e ed altri imprenditori e professionisti.

Il segretario Glorioso, oltre ad avere voluto inserire tra i soggetti premiati Davide Grassi e Giovanni Impastato, ha annunciato che dal prossimo anno la CNA intitolerà due borse di studio, la prima intestata a Libero Grassi e l’altra a Peppino Impastato, per giovani meno abbienti che intendono studiare nei settori dell’economia e del diritto d’impresa.

A conclusione dei lavori, un simpatico “happening” curato da Gianni Nanfa, che ha saputo brillantemente intrattenere il pubblico presente sul perché scegliere Palermo come centro di interesse europeo.

Nel pomeriggio, si sono svolti i lavori della Assemblea provinciale, al termine del quale è stato eletto l’ufficio di Presidenza: Claudia Calò, Caterina Balistreri, Mario Crimi, Francesco Cuccia, Massimiliano D’Alessandro, Laura Di Garbo, Sebastiano Gaggia, Vincenzo Geloso, Giuseppe Italiano, Giuseppe La Vecchia, Mirella Lincastri, Domenico Provenzano, Luigi Schillaci. Sono stati eletti Giuseppe La Vecchia presidente e Giuseppe Glorioso segretario di CNA Palermo. Come vicesegretario vicario è stato indicato Vincenzo Geloso.