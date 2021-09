Fishtuna. A Favignana Toni Scilla, assessore Pesca: “Non possiamo rinunciare alla riattivazione della tonnara”

“Favignana, un luogo stupendo che con manifestazioni come Fishtuna torna protagonista con il suo mare, non può rinunciare alla riattivazione della tonnara”.

“Serve ripristinare l’industria del tonno rosso per assicurare anche sostenibilità economica che va a favore dei pescatori, ma anche dello sviluppo turistico dell’arcipelago delle Egadi”.

Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura e alla pesca della Regione Siciliana, Tony Scilla, intervenendo in mattinata al workshop su “Pesca sostenibile e suoi effetti sul turismo”, a cura del dipartimento della Regione, Siciliana Pesca mediterranea, in collaborazione con Amp Isole Egadi, organizzato nell’ambito di Fishtuna, la kermesse sulle tradizioni legate alla pesca sostenibile del tonno e al territorio, ma anche arte, turismo, agroalimentare e sostenibilità. “Il mare – ha aggiunto Scilla – è una risorsa da cui partire per assicurare futuro e benessere alla Sicilia e ai siciliani, ma mare significa pesca e pesca sostenibile, alla pesca tradizionale serve un processo di modernizzazione del settore della pesca attraverso lo sviluppo di misure che abbiamo già finanziato con ittiturismo e pesca-turismo. Su questi temi la nostra attenzione è totale”, ha sottolineato Scilla.

“Fishtuna” nasce da un’idea di “Tempo Reale”, con il supporto e patrocinio dell’assessorato dell’Agricoltura e pesca mediterranea, dell’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana, della Soprintendenza del mare, del Comune di Favignana e isole Egadi, dell’Area Marina Protetta isole Egadi, della Pro loco Isole Egadi, Vittoria assicurazioni, di Amaro Averna, di AlbaStar.es, di Mangia’s sea view resorts and clubs, degli albergatori delle Isole Egadi, Airgest, P&V.

Il programma di venerdì: alle 11, nell’ex Stabilimento Florio, Favignana, il convegno su “La pesca del tonno rosso in Sicilia: patrimonio materiale ed immateriale come strumento di sviluppo turistico”, a cura del dipartimento Pesca Mediterranea dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Tra gli interventi: Francesco Forgione, sindaco di Favignana e Isole Egadi; Leonardo Catagnano, dirigente Servizio 4 del Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana; Marcello Orlando Canzio, responsabile del progetto “Strade del Tonno Rosso in Sicilia”; Filippo Amodeo, amministratore delegato dell’azienda Nino Castiglione. Presentazione del progetto “Strade del Tonno Rosso in Sicilia”. Conclude: Alberto Pulizzi, direttore generale del Dipartimento Pesca dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Alle 18.30, nell’ex Stabilimento Florio di Favignana, talk show a cura dell’Associazione “Le Donne del Vino”. Intervengono le rappresentanti dell’Associazione “Le Donne del Vino” e giornalisti enogastronomici.

Alle 21.30, nell’ex Stabilimento Florio di Favignana, talk show su “Coltivazioni tropicali e subtropicali in Sicilia. Conoscerle e utilizzarle in cucina: il Poke”. Nell’anno internazionale della frutta e della verdura (FAO) sarà presentato il progetto “Tinfrut – Tropicali di Sicilia (sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020). Intervengono: Vittorio Farina dell’ Università di Palermo; Francesca Cerami – Idimed; Giusi Vitale di “Prezzemolo & Vitale”. Diretta live con Enrico Schettino, docente Gambero Rosso Accademy e fondatore del gruppo Giappo Italia, una catena di ristoranti e sushi bar. Masterclass tematica a cura dello chef Kokichi Takahashi dell’Osteria La Formica di Favignana: Modera: Vittorio Castellani, giornalista gastronomade. Animazione di Massimo Minutella. Special Guest: Paolo Belli. Live concert con Daria Biancardi che si esibisce con Osvaldo Lo Iacono (chitarra), Marzia Molinelli (coro), Giulia Tarantino (coro), Livia Paolazzi (coro).