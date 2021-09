Artigiani Pmi, assemblea CNA Palermo a Villa Igea sabato 4 settembre

L’Assemblea Quadriennale della C.N.A. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e PMI di Palermo si terrà sabato 4 settembre alle ore 9:30 a Villa Igiea.

La C.N.A., organizzazione di rappresentanza nel mondo delle attività produttive degli storici settori dell’artigianato, ha abbracciato da anni anche quelli delle attività commerciali, dei servizi alle imprese, dei servizi alle persone, ai trasporti ed a quelli collegati al turismo.

All’assemblea di sabato 4 settembre hanno assicurato la loro presenza i più alti vertici politici e amministrativi provinciali e regionali, tra cui il sindaco di Palermo, prof. Leoluca Orlando, il presidente dell’A.R.S., on. Gianfranco Miccichè, il vicepresidente della Regione Siciliana, prof. Gaetano Armao, l’on. l’on. Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture ed ai Trasporti del Governo Nazionale; l’on. Antonello Cracolici (Ars) e inoltre hanno assicurato la loro partecipazione i rappresentanti delle deputazioni di tutti i partiti rappresentati in assemblea regionale ed un’ampia rappresentanza di sindaci provenienti dall’intera provincia palermitana.

Le conclusioni della sessione mattutina sono affidate al Segretario Generale della C.N.A., dott. Sergio Silvestrini. Nella sessione pomeridiana, invece, si svolgeranno i lavori assembleari al temine dei quali saranno eletti i dirigenti che guideranno la Confederazione per il prossimo quadriennio, sino al 2025.