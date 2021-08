Tre giornate di cinema allo Stand Florio, ventidue cortometraggi degli allievi della scuola di cinema Piano focale

In programma anche il cortometraggio del regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì “Il tristo mietitore”.

Da martedì 31 agosto a giovedì 2 settembre alle ore 21:00 saranno proiettati allo Stand Florio di via Messina Marine 40, i ventidue cortometraggi degli allievi della Scuola di Cinema Piano Focale realizzati durante l’anno accademico 2020/2021.

Una maratona di tre giornate all’insegna della creatività cinematografica. Gli allievi dei corsi di regia, direzione della fotografia, sceneggiatura e montaggio hanno lavorato insieme affrontando diversi generi che vanno dalla commedia al dramma.

Sarà proiettato anche il cortometraggio del regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì “Il tristo mietitore” prodotto da Piano Focale e realizzato dagli allievi della Scuola sotto la supervisione di Ciprì. Piano Focale ha aperto una “strada cinematografica palermitana” , ha coinvolto diverse realtà creative della Città: gli allievi del conservatorio Alessandro Scarlatti per le composizioni delle colonne sonore, gli studenti dell’Accademia di Belle Arti per le scenografie e i costumi, i ragazzi dell’ente di formazione Euroform per il trucco, l’Ersu di Palermo per le location, l’Istituto Superiore Ettore Majorana per gli stage. Nel corso delle tre serate saranno consegnati i diplomi e gli attestati.

L’ingresso per le proiezioni delle tre serate è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.standflorio.it o chiamando al 351-5702022 091-7308360 . È richiesto il green pass.

Sono aperte già dal mese di agosto le iscrizioni per il prossimo anno accademico 2021/2022 per i corsi di: regia, direzione della fotografia e sceneggiatura. Per maggiori informazioni consultare il sito www.pianofocalescuola.it o inviare una email a: [email protected] oppure telefonare al 370 -1392880. La sede della Scuola di Cinema Piano Focale si trova a Villa Riso Viale dell’Olimpo 30/a Palermo.