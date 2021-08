Palermo. Polizia Municipale denuncia posteggiatore abusivo al Foro Italico

Nell’ambito dei controlli programmati, la Polizia Municipale ha denunciato, per ripetizione di attività, un posteggiatore abusivo nella zona del “Foro Italico” (Foro Umberto I).

Gli agenti del Nucleo Vigilanza Trasporto pubblico hanno riconosciuto l’uomo, S.S. di 38 anni, che svolgeva l’attività di posteggiatore nella zona in cui si aggirava di solito e lo hanno segnalato all’Autorità giudiziaria per recidiva.

Contestualmente all’uomo è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore, previsto dal Decreto Sicurezza Urbana.

Sono in corso accertamenti sulla percezione del reddito di cittadinanza. Salgono a 88 i controlli sui posteggiatori abusivi dall’inizio della stagione estiva; 8 le persone denunciate per recidiva, 4 gli ordini di allontanamento per 48 persone, 5 le sanzioni amministrative elevate e una persona è stata accompagnata presso l’ufficio stranieri per l’identificazione e per gli accertamenti consequenziali.