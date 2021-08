Emergenza rifiuti Palermo, ancora disservizi Rap segnalati da Frasca Polara nell’Ottava Circoscrizione

“Terminata la pulizia straordinaria di Ferragosto, siamo di nuovo alle prese con i soliti disservizi di RAP. Diversi turni della raccolta differenziata sono saltati nell’area servita dal porta a porta e in alcune zone della città i cassonetti non sono stati svuotati e sono nuovamente stracolmi. L’emergenza rifiuti non si è conclusa e c’è ancora tanta strada da fare”.

Lo ha dichiarato il presidente della VIII Circoscrizione del Comune di Palermo, Marco Frasca Polara