Green Pass per accesso uffici pubblici Comune di Palermo, Le Donne: “Ordinanza inattuabile dove può violare privacy o interrompere pubblico servizio”

Il direttore generale del Comune di Palermo evidenzia come non può essere data completa esecuzione all’ordinanza di Ferragosto di Musumeci di contrasto al Covid.

“L’Amministrazione comunale, in attesa di chiarimenti ed eventuali provvedimenti amministrativi integrativi da parte dell’Amministrazione regionale in merito alla eseguibilità dell’Ordinanza presidenziale 84 del 13 agosto, anche alla luce delle richieste di chiarimenti formulate dall’Autorità garante della protezione dei dati personali, non potrà attuare tutte quelle parti della medesima Ordinanza la cui esecuzione possa comportare violazione della normativa sulla riservatezza dei dati e/o possa procurare una interruzione di pubblico servizio”, dichiara il direttore generale del Comune di Palermo Antonio Le Donne.

“Resta fermo, comunque, l’obbligo di garantire l’accesso ai servizi a tutti gli utenti richiedenti, in modalità in presenza o con modalità telematiche, occorrerà avere cura di assicurare l’erogazione in presenza di tutte le funzioni e di tutti i servizi per i quali risulti impossibile l’espletamento in modalità digitale o da remoto; a tal proposito, la verifica che il servizio o la funzione possano essere assicurati soltanto in presenza fisica va valutata dagli Uffici procedenti”.

Si ricorda che l’art. 5 dell’ordinanza 84/2021 del presidente della Regione Siciliana dello scorso 13 agosto riguarda l’accesso dell’utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico e dispone che “Coloro i quali risultino sprovvisti della certificazione verde di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 sono autorizzati a beneficiare dei servizi resi dagli uffici pubblici e dai privati preposti all’esercizio di attività amministrative esclusivamente con modalità telematica e/o comunque da remoto, rimanendo al contrario interdetto l’accesso fisico agli uffici medesimi.”