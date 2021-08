Green Pass Covid, Musumeci sospende divieto accesso uffici pubblici disposto con art. 5 ordinanza 84

Divieto di accesso senza Green Pass Covid, temporaneamente sospese disposizioni art. 5 ordinanza governatore Sicilia in attesa della interlocuzione in corso con Garante Dati.



L’art. 5 dell’ordinanza 84/2021 del presidente della Regione Siciliana emanata lo scorso 13 agosto riguarda l’accesso dell’utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico.

La norma dispone che “Coloro i quali risultino sprovvisti della certificazione verde di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 sono autorizzati a beneficiare dei servizi resi dagli uffici pubblici e dai privati preposti all’esercizio di attività amministrative esclusivamente con

modalità telematica e/o comunque da remoto, rimanendo al contrario interdetto l’accesso

fisico agli uffici medesimi.”

Con provvedimento adottato d’ordine del presidente della Regione Siciliana dal Capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, preposto del Soggetto attuatore per l’emergenza Covid, è stata disposta, in attesa delle risultanze della avviata interlocuzione con il Garante per la protezione dei Dati personali, la temporanea sospensione dell’art. 5 della ordinanza n.84 del 13 agosto 2021 su “Accesso dell’utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico”.

Tale provvedimento si inserisce in un più ampio novero di chiarimenti sulla medesima disposizione che costituiranno l’oggetto delle “indicazioni” richieste in merito dal Garante.