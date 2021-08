Ondate di calore, oggi temperature percepite fino a 42°, domani 39°. Massimo rischio incendi

La Protezione Civile ha emesso l’avviso n.170 per rischio incendi e ondate di calore, che prevede per la provincia di Palermo, per oggi, mercoledì 11 agosto, temperature percepite fino a 42°C (livello 3, rosso).

Livello 3 e colore rosso anche per la giornata di giovedì 12 agosto, con la previsione di temperature massime percepite di 39°C (livello 3, rosso).

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di oggi, nella provincia di Palermo, permane la previsione di pericolosità massima (“alta”) ed il livello di “attenzione” (colore rosso).

Bollettino in allegato.

Temperatura e temperatura percepita

La temperatura percepita è la sensazione personale di caldo o di freddo avvertita, che dipende da vari fattori fisici e soggettivi.

Non corrisponde sempre, cioè, alla temperatura effettiva, ma dipende da innumerevoli parametri ambientali (umidità dell’aria, vento, esposizione alla luce), fisiologici (temperatura basale del corpo, condizioni alterate quali febbre, malattie) nonché da fattori psicologici.

La sensazione di caldo e freddo che percepiamo non è altro che un segnale elettrico che i nervi disposti lungo tutta la nostra epidermide comunicano al cervello, che traduce i dati ricevuti in ciò che sentiamo e proviamo.

La temperatura percepita esprime generalmente il disagio maggiore che il nostro corpo percepisce in presenza di tassi di umidità più elevati. Il tasso di umidità viene misurato con indici che misurano l’umidità relativa o tengono conto del punto di rugiada. L’umidità relativa è un indice della quantità di vapore acqueo contenuto nell’aria. Il “punto di rugiada” è la temperatura alla quale l’aria diventa satura di vapore acqueo e cominciano a formarsi gocce d’acqua, ovvero condensazione.