Accreditamento fornitori servizi integrativi aggiuntivi a favore di studenti con disabilità nella Città Metropolitana di Palermo

Politiche sociali. Avviso per l’accreditamento dei servizi integrativi aggiuntivi e migliorativi a favore di studenti con disabilità

“Si conferma, nonostante tutto, il pieno impegno della Città Metropolitana per garantire un servizio doveroso ed essenziale” è il commento del sindaco Leoluca Orlando alla firma, in data odierna, della determina per l’accreditamento dei soggetti a cui affidare i servizi migliorativi aggiuntivi alla persona riservati agli studenti con disabilità.

Con questa determina tutti i soggetti che hanno i requisiti potranno fare istanza di accreditamento entro il 27 agosto 2021. I requisiti verranno verificati dagli uffici competenti entro la prima settimana di settembre, l’accreditamento sarà riconosciuto a chi possiede i requisiti necessari.