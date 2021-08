Ondate di calore. In provincia di Palermo previsti 39 gradi per domani e 41 per mercoledì

La Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso n.169 per rischio incendi e ondate di calore.

Previste, per la giornata di domani martedì 10 agosto nella provincia di Palermo, temperature percepite fino a 39°C (livello 2, arancione) che sale al livello massimo nella giornata di mercoledì 11 agosto, con la previsione di temperature massime percepite di 41° C (livello 3, rosso).

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Palermo, permane la previsione di pericolosità massima (“alta”) ed il livello di “attenzione” (colore rosso).

