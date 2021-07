Caltagirone film festival: “Figli del set”, un omaggio alla storia delle famiglie del grande cinema italiano

«Che “Figli del set” sia stato tra i prescelti per rappresentare il Cinema in Sicilia, ci inorgoglisce tantissimo», sottolinea il regista Alfredo Lo Piero.

«Il Caltagirone Film Festival è una perla rara nel panorama cinematografico nazionale ed internazionale. L’accurata devozione che sia i produttori, Claudia Sciacca e Andrea Annino, che il direttore artistico, Sergio d’Arrigo, hanno mostrato durante l’organizzazione della rassegna, testimonia competenza e valore culturale del territorio. Il Festival – continua Lo Piero – ha saputo riconoscere storia e tradizione cinematografica siciliana. “Figli del Set”, infatti, è un omaggio al Cinema Italiano ed alle sue maestranze, una pellicola che contribuisce a riconoscere continuità a quel cinema di cultura ed impegno sociale che tanto ha bisogno il nostro paese. Tanto Orgoglio per la partecipazione a questa rassegna».

Produttore e regista, Carlotta Bolognini e lo stesso Lo Piero, saranno presenti al quarto appuntamento nella tenuta Valle delle ferle il prossimo 30 luglio, con inizio alle 18,30.

Per quanto riguarda la parte vitivinicola, si inizierà con la Federazione Italiana Sommelier (FIS) che mostrerà una sfumatura “rosa” dell’uvaggio di Frappato e Nero d’Avola. Gli ospiti saranno guidati in una verticale davvero inusuale in abbinamento ad un box di prodotti tipici a km 0. A seguire, l’Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa ed Acquaviti (ANAG) guiderà la degustazione della Grappa di Cerasuolo di Vittoria Valle delle Ferle con un gustoso abbinamento.