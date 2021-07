Si sono tenute oggi le votazioni per l’elezione del Rettore dell’Ateneo palermitano per il sessennio accademico 2021/2022 – 2026/2027.

Massimo Midiri, 59 anni, medico radiologo, docente di Diagnostica per immagini e radioterapia, è il nuovo rettore dell’Università degli studi di Palermo per i prossimi sei anni.

È stato eletto con 1.463 preferenze contro i 523 voti ottenuti dall’altro candidato, Francesco Vitale, professore di Igiene, sostenuto dal rettore uscente Micari. Un voto che segna quindi una discontinuità con il mandato rettorale precedente, caratterizzato – com’è stato richiamato durante la campagna elettorale – da una “notoriamente debole” interazione dell’Ateneo con la Regione Siciliana, conseguenza per l’avere avuto un rettore in carica candidato alla presidenza della Regione, mantenendo la propria carica in campagna elettorale e successivamente proseguendo il proprio mandato dopo avere perso le elezioni regionali.

Subito dopo la proclamazione, il nuovo rettore ha espresso parole di apprezzamento nei confronti del prof. Francesco Vitale, “avversario e amico”, e di alcuni spunti presenti nel suo programma elettorale da tenere in giusta considerazione.

La squadra del nuovo rettore per la governance dell’Ateneo comprende il prorettore vicario Enrico Napoli e altri otto prorettori che costituiranno la Consulta del Rettore: Luisa Amenta, Maurizio Carta, Ada Maria Florena, Fabio Mazzola, Stefana Milioto, Andrea Pace, Beatrice Pasciuta, Andrea Sciascia. Alla Consulta del Rettore parteciperanno, in funzione degli argomenti trattati, anche i colleghi che assumeranno ruoli centrali (alcuni dei quali ancora da costituire) quali quello di Direttore del Centro per la Sostenibilità, di Direttore del Centro di Alti Studi Culturali, di Direttore del COT, di Presidente del Consiglio Scientifico, di Direttore della Scuola di Dottorato, di Direttore del SiMuA.

Sei gli obiettivi principali per il futuro dell’Ateneo palermitano nel programma del rettore Massimo Midiri: la ricerca come missione trainante; l’alta formazione, generatrice di futuro e strumento di inclusione; la terza missione per un’università al servizio del territorio; un ateneo crocevia di incontri di paesi e culture diverse; un nuovo senso di comunità accademica; sostenibilità, semplificazione, benessere e qualità degli spazi.

Ha votato l’84,42% degli aventi diritto (3441 su 4076). I voti risultanti, tenuto conto della ponderazione del voto del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e dei rappresentanti degli studenti, sono stati 2002,25, di cui il 73% al nuovo rettore Midiri.

(Nella foto, il nuovo rettore Massimo Midiri insieme al prorettore vicario Enrico Napoli)