Vertice degli Azzurri: “Il candidato sindaco di Palermo per il centrodestra sarà espressione di Forza Italia”  

“Le prossime amministrative nei Comuni della provincia di Palermo e nel capoluogo”, è stato il tema del vertice di Forza Italia che si è tenuto questo pomeriggio a Palermo.

Presenti tutti i dirigenti azzurri, parlamentari regionali e nazionali, assessori, il coordinatore provinciale e cittadino, e presieduto dal coordinatore regionale Gianfranco Miccichè.

“Forza Italia – si legge in una nota – è un partito molto radicato sul territorio con una classe dirigente pronta, capace è cosciente dei propri mezzi e per questa ragione è stato unanimemente condivisa la scelta di proporre un candidato a sindaco di Palermo che sia espressione del partito azzurro. Partendo dal presupposto che non abbiamo posto veti in seno al centrodestra, negli altri capoluoghi di provincia, che sono stati appannaggio di sindaci di altri partiti e tenuto conto che Forza Italia è il primo e il più importante partito della coalizione, è giunto il momento di indicare il candidato per Sala delle Lapidi che verrà ufficializzato nelle prossime settimane. Forza Italia – prosegue la nota – ha una buona ricetta di governo per risollevare la città di Palermo dai disastri e dalle macerie dell’Orlandismo. Forza Italia è assolutamente alternativa all’attuale governance, un partito moderato e liberale che ha al centro gli interessi dei cittadini e delle imprese ed è per questo che sentiamo la responsabilità e allo stesso tempo grande entusiasmo, forti del grande consenso riscosso presso i nostri simpatizzanti sui territori e nei quartieri. Siamo il primo partito del centrodestra e siamo convinti di poter guidare la coalizione verso una sicura vittoria e proporremo un candidato sindaco, che potrebbe anche essere una donna, all’altezza di questa sfida. Inoltre nelle prossime settimane il coordinamento provinciale procederà alla ricostituzione capillare di tutte le cariche nei comuni della provincia.