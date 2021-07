Migranti, Scavone: “Legge su accoglienza frutto di concertazione con enti del terzo settore”

L’assessore Scavone ricorda, inoltre, i due progetti avviati negli ultimi mesi dal governo regionale in tema di immigrazione: «Il primo riguarda il bando già pubblicato e finanziato con i fondi comunitari del progetto Su.Pre.Me , circa 1,4 milioni di euro per l’attivazione di un centro d’integrazione in ogni provincia, per la presa in carico e l’assistenza dei circa 190 mila migranti regolari presenti sul territorio. Un progetto che prevede il coinvolgimento di attori e attività pubbliche e private, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità dei migranti ai servizi territoriali, soprattutto quelli sociali e sanitari. Il secondo, realizzato grazie agli stessi fondi comunitari, riguarda invece la creazione e la gestione del campo di accoglienza di Cassibile, che sostituisce la vecchia baraccopoli».