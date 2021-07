Via libera agli allevatori siciliani, penalizzati dalla brucellosi, che potranno riprendere l’esportazione dei bovini fuori della Sicilia

Riparte l’esportazione dei bovini siciliani. Castagna (Cia Sicilia): “Bene per gli allevatori siciliani penalizzati dall’annosa vicenda legata alla brucellosi ma ora si istituisca un tavolo aperto con le associazioni più rappresentative del mondo agricolo”.

“La Cia Sicilia esprime apprezzamento per il lavoro che parallelamente al nostro, l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha portato avanti in questo frangente, mettendo gli allevatori in condizione di non penalizzare il proprio lavoro; adesso bisogna ottenere in tempi stretti il protocollo d’intesa che renda operativa la condizione opzionale di movimentazione”.

Lo dichiara Rosa Giovanna Castagna, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori-Cia Sicilia, sul via libera dato agli allevatori siciliani, penalizzati dall’annosa vicenda legata alla brucellosi che potranno nuovamente esportare bovini verso il Nord o in altri territori extraregionali.

“Ribadiamo la necessità – aggiunge Castagna – già espressa anche negli anni passati di affrontare con un approccio diverso la lotta alla brucellosi, individuando soluzioni più efficaci che non comprendano un risanamento che ad oggi non ha risolto la problematica. Rinnoviamo la richiesta di un tavolo aperto, oltre che agli assessorati alla Salute e all’Agricoltura, anche alle associazioni più rappresentative del mondo agricolo e al dipartimento veterinario”.