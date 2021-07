Enti locali, 500 milioni ai Comuni siciliani. Armao e Zambuto: boccata d’ossigeno, ma accelerare dialogo con lo Stato

Pronti a essere erogati più di 500 milioni di euro di contributi regionali ai Comuni della Sicilia.

Sono stati pubblicati dall’assessorato regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica i decreti con cui si autorizza l’assegnazione e l’erogazione delle dotazioni finanziarie.

Nel dettaglio, si tratta di 287 milioni di trasferimenti ordinari, 115 milioni con cui si liquidano i fondi per investimenti relativi al 2021, un anticipo del 20% del Fondo Perequativo anno 2020 pari a quasi 29 milioni, e altri 85 milioni di euro relativi alla prima e seconda trimestralità dei trasferimenti per i precari storici comunali.

La prossima settimana, infine, sarà pubblicato il decreto che libererà risorse pari a ulteriori 23 milioni di euro del Fondo investimenti comunali anno 2020.